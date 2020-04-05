Şehir dışına çıkma yasağının uygulanmadığı iki il! Gel de uygula...

Şehirler arası yasak 2 büyükşehrin 2 mahallesinde işlemiyor

Ancak tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 30 büyükşehre ve Zonguldak için 15 gün süreyle yasaklanan giriş ve çıkışlar, Samsun ve Ordu’nun bu mahallelerinde işlemiyor. Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de, Ordu’dan Samsun’a 3 adımda geçebiliyor. Kimi vatandaş, bu durumdan tedirgin olduğunu belirterek, şaşkın olduklarını belirtiyor.