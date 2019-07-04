Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğa uğurlandı
Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.
Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında düzenlenen Kurt Kapanı-31 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) naaşı, ambulansla Siirt Devlet Hastanesinden İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Amhet Altıok’un okuduğu duanın ardından şehidin naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı.
Bu sırada şehidin annesi ve babasının tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım kuzum, bayrağını da alacağım elime kuzum, dökmeyeceğim" feryadı yürekleri dağladı.