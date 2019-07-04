Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğa uğurlandı

Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı - Sayfa 1

Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

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Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı - Sayfa 2

Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında düzenlenen Kurt Kapanı-31 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) naaşı, ambulansla Siirt Devlet Hastanesinden İl Jandarma Komutanlığına getirildi. 

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Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı - Sayfa 3

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Amhet Altıok’un okuduğu duanın ardından şehidin naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı.

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Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı - Sayfa 4

Bu sırada şehidin annesi ve babasının tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım kuzum, bayrağını da alacağım elime kuzum, dökmeyeceğim" feryadı yürekleri dağladı. 

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