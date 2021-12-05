Seher Dilovan'dan olay 'sahnede dekolte' çıkışı: Bedenini teşhir edenler psikolojik vaka!
Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'dan son dönemde iddialı sahne kıyafetleri giyenlere çok konuşulacak eleştiri... Dilovan, Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. İş pornografiye girmemeli" dedi.
Ünlü türkücü Seher Dilovan sahnede dekolteli giyenlere "Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır" yorumuyla sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Halk müziğinin sevilen sanatçısı Seher Dilovan'ın sahnede dekolte giyenleri psikolojik bir vaka olarak tanımladığı açıklamasına hem katılanlar oldu hem de eleştiren...
"İş pornografiye girmemeli"
İlk albümünü 1992 yılında çıkaran halk müziğinin sevilen seslerinden Seher Dilovan, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını cevapladı. Ünlü türkücü " Dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli. İş pornografiye girmemeli" dedi.
Kendisini magazin figürü haline getirmediğini ifade eden ünlü türkücü son gelişmeler hakkında konuştu. Başarılı türkücü sahne kıyafetleri hakkında dikkat çeken bir yorum yaptı.
"Dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır"
Sahnede de hayli sadesiniz. Sizi hiç dekolte kostümlerle görmedim sorusuna sevilen türkücü "Kendime dikkat ederim. Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli. İş pornografiye girmemeli" cevabını verdi.