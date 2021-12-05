Seher Dilovan'dan olay 'sahnede dekolte' çıkışı: Bedenini teşhir edenler psikolojik vaka!

Ünlü türkücü Seher Dilovan sahnede dekolteli giyenlere "Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır" yorumuyla sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Halk müziğinin sevilen sanatçısı Seher Dilovan'ın sahnede dekolte giyenleri psikolojik bir vaka olarak tanımladığı açıklamasına hem katılanlar oldu hem de eleştiren...