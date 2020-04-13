Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu annesiyle pozunu paylaştı yorum yağdı
Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından annesiyle beraber fotoğraf paylaştı.
Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yalnızca dizi performansıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğenileri topluyor. Sosyal medya hesanı Instagram'ı oldukça aktif kullanan Kaygılaroğlu, son olarak annesiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye "Nasıl da biliyor akşam güneşi yerini... Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Seni seviyorum (güneş kenafir gözlerini...)" notunu düştü. Anne-oğulun paylaşımına beğeni yağarken, ikilinin benzerliği de dikkat çekti.
Peki, Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu kimdir?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.
Show TV’de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır.