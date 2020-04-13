Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu annesiyle pozunu paylaştı yorum yağdı

Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye "Nasıl da biliyor akşam güneşi yerini... Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Seni seviyorum (güneş kenafir gözlerini...)" notunu düştü. Anne-oğulun paylaşımına beğeni yağarken, ikilinin benzerliği de dikkat çekti.