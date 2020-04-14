Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'den 'Adaletin bu mu dünya?' paylaşımı geldi!

2016 yılında oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül, Çin'den tüm dünyaya yayılan salgın sonrası diğer ünlüler kendisini gibi dış dünyadan izole etti. Sefirin Kızı dizisinin setleri durdurması sonrası Atagül, eve kapandı.