Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'den 'Adaletin bu mu dünya?' paylaşımı geldi!
Koronavirüs salgını sonrası dizi setlerinin durdurulması üzerine evine kapanan ünlüler evlerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, "Adaletin bu mu dünya" sözleriyle bir paylaşımda bulundu.
2016 yılında oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül, Çin'den tüm dünyaya yayılan salgın sonrası diğer ünlüler kendisini gibi dış dünyadan izole etti. Sefirin Kızı dizisinin setleri durdurması sonrası Atagül, eve kapandı.
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Star TV ekranlarında 'Sefirin Kızı' dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından "Adaletin bu mu dünya" yazılı sweatshirt ile bu pozunu paylaştı.
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Instagram hesabında 9 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncuya kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Neslihan Atagül Kimdir?
Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
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