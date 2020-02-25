Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile doğa hayatı yaşıyor
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti büyük masrafla yeniledikleri karavanla, şehirden uzaklaşarak birlikte doğaya doğru açılıyor.
2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir doğulu çifti, kentten uzaklaşarak doğada vakit geçirmeye başladı. 300 bin liralık masrafla karavanlarını yenileyen Doğulu çifti, doğada birbirlerine vakit ayırmaya başladı.
Karavanlarını 300 bin lira ödeyerek yenileyen ve lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ikilisi, kamp ve karavan maceralarına ait tecrübelerini paylaştı.
“Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır” diyen Doğulu, karavan ve kamp macerasının küçük yaşlarda edindiği alışkanlıklarla başladığını belirtti.
Mersin’de doğup büyüdüğünü ve çocukluğunda Toros Dağları’nın bir süre kendisi için ev olduğunu söyleyen Doğulu, doğayla iç içe olmasını da buna bağladı.