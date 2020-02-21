Sefirin Kızı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor yeni bölüm başlıkları
Sefirin Kızı yayınlandığı günden itibaren izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Yeni bölüm, sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.
Star TV'nin başarılı dizilerinden Sefirin Kızı, 10. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Sosyal medyada oldukça ilgi uyandıran Sefirin kızı, ilk bölümünden itibaren izleyiciyi etkisi altına aldı. Yeni Bölümün ayrıntıları ne, yansıyan kareler neler?
Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı'nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandırıyor.
Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer alan dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.