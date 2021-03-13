Sefirin Kızı'ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'ndan Berrak Tüzünataç'la aşk açıklaması
Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkı Berrak Tüzünataç hakkında ilk kez konuştu. Ödül törenine de konuşması damga vurdu.
Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları paylaşımla aşklarını açık etti.
Uraz Kaygılaroğlu ''Uyanmam'' şarkısını paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Ardından da ilk defa geçtiğimiz günlerde ikili beraber görüntülendi.
Berrak Tüzünataç'la yaşadığı aşk, bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Uraz Kaygılaroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni'ne katıldı.
Törende 'En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu' ödülünü alan Kaygılaroğlu, öncesinde ilişkisi hakkında sorulan soruya, "Berrak ile her şeyden önce arkadaşız" cevabını verdi.