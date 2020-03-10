Sefirin Kızı'ndaki Elvan gelin seksi pozlarıyla instagramı yıktı!
Star'ın son bombası Sefirin Kızı ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncu kadrosu da seyirciden tam not aldı. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de dobralığı ile nam salan Elvan gelin oldu. Sefirin Kızı'nda Elvan karakterine hayat veren oyuncu Hivda Zizan Alp meğer gerçek hayatta bambaşka biriymiş.
Star TV'nin en çok izlenen ve beğenilen dizilerinden biri Sefirin Kız oldu. Farklı senaryosu ve üstün oyunculuk performansları ile seyirciden tam not alan dizi daha ilk bölümden reyting listesine adını yazdırdı.
Karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen ilk bölümden beri ilgiyle takip edilen dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Elvan gelin karakterine hayat veren güzel oyuncu Hivda Zizan Alp oldu. Seyirci dobralığı ve doğallı ile Elvan gelini çok sevdi.
Daha önce Yeşil Deniz ve Fi dizisi ile tanınan oyuncu Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı ile kariyerinde bambaşka bir yere ulaştı. Dizinin neşeli ve dobra yüzü, kaynanası Halisefe’nin deyimiyle ‘Gök görmedik Elvan' sosyal medyanında yakın markajında.
27 yaşında olan oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri. Set dışında çok farklı kişi olan Hivda Zizan Alp giyimi ve tarzıyla ilgi odağı oldu.