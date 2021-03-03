Sefirin Kızı Survivor çakıldı Maraşlı Çukur Yasak Elma'ya büyük şok! Zirve bakın kimin
1 Mart 2021'in reyting sonuçları Sefirin Kızı, Maraşlı, Çukur, Yasak Elma ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Zirvedeki program ise herkesi şaşırttı.
Survivor'un dün akşamki bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımları yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Acun Medya ve yarışmacılar arasında nefes kesen voleybol maçı da oynandı. Geçtiğimiz günlerde zirvede olan Survivor, reytinglerde dibe çakıldı.
2 sezondur seyirciyle buluşan Sefirin Kızı, reytinglerdeki yükselişini bu yıl kaybetti. Dizinin başrollerinde yaşanan ayrılıklarla Sefirin Kızı büyük kan kaybetti. Dizi ilk 10'a girmeyi başaramadı.
11 Ocak'ta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Maraşlı reytinglerde zirve yarışına girmeye çalışıyor. Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu'nun yer aldığı Maraşlı reytinglerde geçtiğimiz haftaki yerini korudu.
Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma'da dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda Ender, bir dönem aynı evde kaldığı ancak şimdilerde arasının açıldığı Şahika'ya karşı savaş açtı. Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi zirve yarışına girmeyi başaramadı.