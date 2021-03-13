Sefirin Kızı setinde kavga çıkınca bakın ne yapmış Neslihan Atagül'e olay suçlama
Star TV'de Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrıldı. Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söyledikleriyle tepki çekti.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Beyaz Tv'nin gündüz kuşağında yer alan Söylemezsem Olmaz programının hedefinde yer alan isim oyuncu Neslihan Atagül oldu.
Yaptığı açıklamalarla hemen hemen herkesi eleştiri yağmuruna tutan Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söylediği sözlerle magazin gündemini salladı. Serengil, Atagül'ün hasta olmadığını ve tazminat ödememek için diziden ayrıldığını iddia etti.
Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda rahatsızlanması nedeniyle 10 gün rapor almış ve çekimlere ara vermişti.
Ünlü oyuncunun "geçirgen bağırsak sendromu" olduğu ortaya çıkınca Sefirin Kızı dizisinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı.