Sefirin Kızı ortalığı yıktı Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e destek çıktı

Twitter'da da Neslihan Atagül'ün oyunculuğundan övgü ile bahsedildi ve Atagül ile Engin Akyürek birbirine çok yakıştırıldı. ''Engin Akyürek ve Neslihan Atagül süper ikili olmuş dizi sezonu şimdi başladı işte'', ''Neslihan Atagül paramparça ettin bizi'', ''Neslihan Atagul Sefirin Kızı için biçilmiş kaftan'' gibi birçok yorum yapıldı.