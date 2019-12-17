Sefirin Kızı ortalığı yıktı Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e destek çıktı
Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı 1. bölümüyle yayın hayatına başladı. Başrol Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan destek geldi.
Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, dün akşam yayımlanan 1. bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde yer aldı. Twitter’da 1. sırada yer alan dizide Neslihan Atagül'e övgüler yağdı.
Atagül'ün eşi Kadir Doğulu da eşine verdiği desteği sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ortaya koydu.
Kadir Doğulu, eşiyle çekilmiş karesini paylaşarak, "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım… Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz… Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin!" notunu düştü.
Twitter'da da Neslihan Atagül'ün oyunculuğundan övgü ile bahsedildi ve Atagül ile Engin Akyürek birbirine çok yakıştırıldı. ''Engin Akyürek ve Neslihan Atagül süper ikili olmuş dizi sezonu şimdi başladı işte'', ''Neslihan Atagül paramparça ettin bizi'', ''Neslihan Atagul Sefirin Kızı için biçilmiş kaftan'' gibi birçok yorum yapıldı.