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Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün annesine olan benzerliği şaşırttı

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir yaşam sürdüren Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Atagül'ün annesine olan benzerliği şoke etti.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizi ile geçen Neslihan Atagül, şöhhret basamaklarını hızlıca çıkmış şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde boy göstermektedir.

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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

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Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül şimdi de annesinin fotoğrafını paylaştı.

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Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi.

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