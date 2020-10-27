Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün annesine olan benzerliği şaşırttı
Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir yaşam sürdüren Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Atagül'ün annesine olan benzerliği şoke etti.
Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizi ile geçen Neslihan Atagül, şöhhret basamaklarını hızlıca çıkmış şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde boy göstermektedir.
116
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
216
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül şimdi de annesinin fotoğrafını paylaştı.
316
Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi.
416