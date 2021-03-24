Sefirin Kızı Maraşlı Yasak Elma ve Survivor'u ezdi geçti! Zirve bakın kimin oldu

survivor 2021'de önceki gece ada konseyinde gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olarak seçilmesinin ardından ekranlara gelen son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda Karayip denizi üzerine kurulmuş olan parkurda karşı karşıya geldi. Seyirciyi ekrana kilitleyen Survivor reytinglerde dibe çakıldı.