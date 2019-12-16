Sefirin kızı konusu nedir Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı dizisi konusu ise buram buram aşk kokuyor. Babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar'ın hikayesi destansı bir anlatımla ekrana gelecek. Nare Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kaybolur. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkar ve Sancar'ın kızını getirir. Sefirin Kızı Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor.