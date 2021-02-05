Sefirin Kızı kadrosuna bomba bir isim katıldı! Arka Sokaklar'da oynamıştı
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'na yeni bir isim daha katıldı. Sette çalışmalara başlayan isim daha önce Arka Sokaklar'da oynamıştı.
2 sezondur seyirciyle buluşan Sefirin Kızı için bu sezonda yaprak dökümü yaşanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, Zerrin Sümer, Neslihan Atagül başrollerin diziden ayrılması seyirciyi hiç memnun etmemişti.
Ana kadrodaki ayrılıkların dışında Nilüfer Kılıçarslan, Tülin Yazkan, Deniz Işın gibi yan rollerdeki isimlerde Sefirin Kızı'na ikinci sezonda veda etmişti.
Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından Tuba Büyüküstün diziye transfer edilmişti.
Seneler önce Engin Akyürek ile beraber Kara Para Aşk dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'yla eski partneriyle yeniden bir araya gelmesi hayranlarını sevindirmişti.