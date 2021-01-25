Sefirin Kızı için Tuba Büyüküstün rekor ücrete anlaştı Neslihan Atagül'ün yerine geldi

Sevilen dizi Sefirin Kızı'nda başrol krizi yaşandı. Neslihan Atagül'ün rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılması hem dizinin sevenlerini hem de Atagül'ün hayranlarını derinden sarstı. Sefirin Kızı dizisinin takipçilerini ise endişe sardı. İyi giden dizi final kararı yerine bomba bir transfer yaptı. Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna katıldı.