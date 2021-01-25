Sefirin Kızı için Tuba Büyüküstün rekor ücrete anlaştı Neslihan Atagül'ün yerine geldi
Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi. Büyüküstün'ün alacağı para dudak uçuklattı.
Sevilen dizi Sefirin Kızı'nda başrol krizi yaşandı. Neslihan Atagül'ün rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılması hem dizinin sevenlerini hem de Atagül'ün hayranlarını derinden sarstı. Sefirin Kızı dizisinin takipçilerini ise endişe sardı. İyi giden dizi final kararı yerine bomba bir transfer yaptı. Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna katıldı.
Seneler önce Engin Akyürek ile beraber Kara Para Aşk dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'yla eski partneriyle yeniden bir araya geldi.
Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisinin setinden ilk paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyüküstün, sevenlerini heyecanlandırdı.
Tuba Büyüküstün'ün transfer ücreti ise duyanların dudaklarını uçuklattı. Büyüküstün'ün, transfer ve bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.