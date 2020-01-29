Sefirin Kızı Gediz Uraz Kaygılaroğlu ünlü fenomen Mehtap Algül'le aşk yaşıyor
Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile boşanmasının ardından sosyal medya fenomeni Metap Algül ile yeni bir aşka yelken açtı.
Star TV'de izleyiciyle buluşan Sefirin Kızı'nda Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini 6 ay önce bitirdi. Şimdilerde rol aldığı Sefirin Kızı dizisindeki performansı ve seneler içindeki değişimiyle adından söz ettiren Kaygılaroğlu'nun adı bir aşk dedikodusuna karıştı.
Melis İşiten ile iki yaşında bir kızı olduğu için dostça ayrılan Uraz Kaygılaroğlu, ididalara göre, gönlünü fenomen Mehtap Algül'e kaptırdı.
Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi. Ezhel'in 'Shawty bana baksan' şarkısını paylaşan Algül'e Kaygılaroğlu'nun "Shawty benimle misin bu akşam?" karşılığını vermesi gözden kaçmadı. Yeni bir ilişkiye başladıkları konuşulan ikili şimdilik birbirini takip etmiyor.
Öte yandan Mehtap Algül ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi. Eski eşiyle sık sık görüşen Kaygılaroğlu, evlilikleri boyunca birlikte çektirdikleri fotoğrafları da Instagram hesabından silmedi.