Sefirin Kızı dizisinde Arda Turan ve Berkay Şahin kavgasına olay gönderme
Sefirin Kızı dizisinde Berkay Şahin'in burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı. O anlar diziye damga vurdu.
Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan, Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisine Berkay Şahin ve Arda Turan göndermesi damga vurdu.
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Geçtiğimiz Ekim ayında bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine Arda Turan'ın "Evli olsam seni kaçırmazdım" demesiyle başlayan kavgada Turan ünlü şarkıcının burnunu kırmıştı.
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Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı dizisindeki hastane sahnesi ise akıllara Arda Turan'ı getirdi. Dizide Nare, Sancar'a evlendikleri gün manevi abisi tarafından tecavüze uğradığını söylüyor ve kavga ederek ayrılıyorlar.
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Kavga üzerine kendini uçurumdan atan Nare hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ise Nare'nin abi dediği Akın, telefonda Sancar ile konuşuyor.
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