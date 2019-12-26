Sefirin Kızı dizisinde Arda Turan ve Berkay Şahin kavgasına olay gönderme

Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı dizisindeki hastane sahnesi ise akıllara Arda Turan'ı getirdi. Dizide Nare, Sancar'a evlendikleri gün manevi abisi tarafından tecavüze uğradığını söylüyor ve kavga ederek ayrılıyorlar.