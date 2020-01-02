Sefirin Kızı dizisi neden yok ortaya çıktı dizinin hayranlarını üzen haber
Sefirin Kızı dizisi, 6 Ocak pazartesi günü yayımlanmayacak, sebebi ortaya çıktı. Başlar başlamaz seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi, çekimlere ara verdi.
Star Tv ekranlarının başarılı yapımı Sefirin Kızı, aldığı reytinglerle kanalın yüzünü güldürmüş, izleyici de ekranlara kilitlemişti. Başrollerinde Neslihan Atagül Engin Akyürek'in bulunduğu diziden ise hayranlarını üzen bir haber geldi.
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6 Ocak Pazartesi yayımlanması beklenen Sefirin Kızı, yılbaşı tatilini uzattı. Çekimlere ara verilen dizi ekran yolculuğuna da bir hafta ara verecek.
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Sefirin Kızı dizisinin konusu nedir?
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
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