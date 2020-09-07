Sefirin Kızı başlamadan kriz çıktı Star dizisini seyirci boykot etti
Sefirin Kızı dizisi 7 Eylül pazartesi akşamı 2. sezonu ile Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. Günler öncesinden dönmeye başlamayan dizinin 18. bölüm fragmanı ise dizinin hayranları tarafından boykot edildi.
Star TV'nin koronavirüs engeline takılan ve erken veda etmek zorunda kalan dizilerinden biri olan Sefirin Kızı yeni sezonu ile 18. bölümüyle kaldığı yerden ekran macerasına devam edecek. Daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizinin 2. sezonu ise daha şimdiden isyan çıkardı, seyirci sosyal medyada kazan kaldırdı.
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Sancar karakteriyle Engin Akyürek, Nare karakterine Neslihan Atagül var.
Ayrıca her bölümü ile ses getiren ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizinin oyuncuları arasında Gediz karakteri ile son günlerin konuşulan ismi Uraz Kaygılaroğlu da var.
17 bölümlük ilk sezonu ile izleyicinin beğenisi toplayan dizinin 2. sezon tanıtımları ve olayların kurgusu seyirciyi şimdiden kızdırdı. Son bölümlerde Nare'nin konakta yaşamak zorunda bırakılması, Sancar'ın hamile olan eşi Menekşe ile karşı karşıya getirilmesi izleyicinin tepkisini çekse de 2. sezonda işlerin düzeleceğini umuluyordu.