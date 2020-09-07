Sefirin Kızı başlamadan kriz çıktı Star dizisini seyirci boykot etti

Star TV'nin koronavirüs engeline takılan ve erken veda etmek zorunda kalan dizilerinden biri olan Sefirin Kızı yeni sezonu ile 18. bölümüyle kaldığı yerden ekran macerasına devam edecek. Daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizinin 2. sezonu ise daha şimdiden isyan çıkardı, seyirci sosyal medyada kazan kaldırdı.