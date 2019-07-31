Sefa Doğanay'ın takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

“Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın”: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede K.D.’nin Sefa Doğanay’a attığı mesajlara yer verildi. K.D.’nin sosyal medya hesabından “Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu. Seni öldürmememin sebebi seni öldürmemekten gelir. Senin yaptıklarının hepsini, kafamda yazdım unutmadım. Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın. Senin yüreğini sevmiştim, tenini değil. Kargoyu neden kabul etmedin içindeki flaştaki sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfüre bile değmezsin insan değilsin sen. Çok seviyorum öyle ya da böyle sevmiş olanın kalbini kırmak en büyük günahlardandır. Bir mektubumu kabul etmeyişinden dolayı mı bırakacağım sence. Seviyorum seni deli gibi kezzap dökseler yüreğime, çıkaramazlar yüreğimden yine” şeklinde Sefa Doğanay’a sık sık mesaj attığı iddianamede aktarıldı.



