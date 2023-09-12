Şef Mehmet Yalçınkaya yemeği fazla kaçırınca fenalaştı
Şef Mehmet Yalçınkaya, jüriliğini yaptığı yemek programında yarışmacıların yaptığı dönerden fazla yiyince fenalaştı.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyesi olduğu ‘MasterChef All Star’ programının dün akşamki bölümünde yarışmacılar, et döner yapmak için mücadele etti.
Tadım yapılmasının ardından son 4'e kalan Alican, Tahsin, Barbaros ve Sergen'in dönerleri, şeflerin gece boyunca en çok beğendikleri oldu.
Yarışmacıların yaptığı dönerin tadına bakarken fazla yiyen Mehmet Yalçınkaya fenalaştı.
Ekipten sandalye ve soda isteyen Yalçınkaya, tansiyonunu ölçtürdü. Tansiyonunun 18’e yükseldiğini öğrenen şef, “Bu döner beni yaktı” dedi.