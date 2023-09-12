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Şef Mehmet Yalçınkaya yemeği fazla kaçırınca fenalaştı

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Şef Mehmet Yalçınkaya yemeği fazla kaçırınca fenalaştı

Şef Mehmet Yalçınkaya, jüriliğini yaptığı yemek programında yarışmacıların yaptığı dönerden fazla yiyince fenalaştı.

Şef Mehmet Yalçınkaya yemeği fazla kaçırınca fenalaştı

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyesi olduğu ‘MasterChef All Star’ programının dün akşamki bölümünde yarışmacılar, et döner yapmak için mücadele etti.

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Şef Mehmet Yalçınkaya yemeği fazla kaçırınca fenalaştı

Tadım yapılmasının ardından son 4'e kalan Alican, Tahsin, Barbaros ve Sergen'in dönerleri, şeflerin gece boyunca en çok beğendikleri oldu. 

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Şef Mehmet Yalçınkaya yemeği fazla kaçırınca fenalaştı

Yarışmacıların yaptığı dönerin tadına bakarken fazla yiyen Mehmet Yalçınkaya fenalaştı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya yemeği fazla kaçırınca fenalaştı

Ekipten sandalye ve soda isteyen Yalçınkaya, tansiyonunu ölçtürdü. Tansiyonunun 18’e yükseldiğini öğrenen şef, “Bu döner beni yaktı” dedi.

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