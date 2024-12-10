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Sednaya hapishanesinde işkence ve kan izleri! Mahkumların cesetleri bulundu

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Sednaya hapishanesinde işkence ve kan izleri! Mahkumların cesetleri bulundu

Hayat Tahrir el-Şam liderliğindeki Suriyeli muhalifler, Pazar günü Esad ailesinin 50 yıllık iktidarını deviren dramatik 10 günlük bir askeri harekatın ardından, binlerce siyasi tutsağı serbest bıraktıklarını duyurdu. Eski tutsaklar aileleriyle yeniden bir araya gelirken, hapishanenin gizli bölümleri, işkence edilmiş ve öldürülmüş mahkumlarla ilgili de yeni bilgiler gelmeye başladı.

Sednaya hapishanesinde işkence ve kan izleri! Mahkumların cesetleri bulundu

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'daki işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nde yeraltında mahkumların olduğuna dair iddiaları araştıran ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Sednaya hapishanesinde işkence ve kan izleri! Mahkumların cesetleri bulundu

Ekiplerin çalışmaları sürerken, Harasta askeri hastanesinde hapishane kodlarına uygun yazılmış cesetler bulundu.

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Sednaya hapishanesinde işkence ve kan izleri! Mahkumların cesetleri bulundu

Hastane çalışanları ve görgü tanıkları, hastanenin işkence altında ölen veya idam edilen insanların cesetlerinin toplanma noktası olarak kullanıldığını söyledi.

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Sednaya hapishanesinde işkence ve kan izleri! Mahkumların cesetleri bulundu

Korkunç bir kokunun hakim olduğu hastanede kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetler görüntülendi.

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