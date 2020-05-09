Sedef hastalığı nedir bulaşıcı mı işte doğal yöntemlerle tedavisi!

Sedef Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Sedef hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik olduğuna dair kuvvetli belirtiler mevcuttur. Hastalığı tetikleyen en önemli etken stres faktörüdür. Araştırmalara göre bağışıklık sisteminin uyarıldığı ve bu durumun deri hücrelerinin büyümesine sebep olduğu bilinmektedir. Normal bir deri hücresi 28 ile 30 günde büyürken, sedef hastalarında bu durum 3-4 güne kadar düşmektedir. Böylelikle hücrelerin hızla çoğalması yüzeyde yığılmaya ve kepeklenmeye sebep olmaktadır. Psikolojik olarak stres ve sıkıntı da sedefi tetikleyerek, var olan döküntülerin artmasına sebep olur. Bu sebeple psikolojik bir yardım alarak sedef hastalığının şiddetini azaltabilirsiniz.Bunların yanı sıra bademcik iltihabı ve idrar yolları iltihabı gibi mikrobik hastalıklar, diş çürümesi, aşırı alkol tüketimi ve ilaçlar da sedef hastalığını tetikleyebilir.