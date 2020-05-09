Sedef hastalığı nedir bulaşıcı mı işte doğal yöntemlerle tedavisi!
Cilt hücrelerinin anormal bir hızla çoğalması nedeniyle oluşan sedef hastalığı yaygın cilt hastalıklarından biri. Genellikle diz ve dirseklerde pul pul olan ve sedef renginde döküntüler halinde kendini gösteren hastalık hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Peki sedef hastalığı nedir ve tedavisi nasıl olur? Sedef hastalığı hakkında merak edilenler haberimizin devamında...
Sedef hastalığı Psoriasis nedir?
Sedef hastalığı psoriasis, kronik seyirli ve tedavisi olmayan bir hastalıktır. Tüm dünyada yaklaşık %1-3 oranında görülür. Sıklıkla otuzlu yaşlarda başlasa da doğumdan itibaren görülebilir. Vakaların %30 unda aile öyküsü vardır. Sedef hastalığında derideki hücreler tarafından antijenler oluşturulur. Bu antijenler bağışıklık sistemini aktive eder. Oluşan hücreler tekrar deriye döner ve deride hücre çoğalması ve buna bağlı sedef hastalığına özgü plakların oluşumuna neden olur. Yani sedef hastalığı vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği bir hastalıktır.
Sedef Hastalığının Nedenleri Nelerdir?
Sedef hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik olduğuna dair kuvvetli belirtiler mevcuttur. Hastalığı tetikleyen en önemli etken stres faktörüdür. Araştırmalara göre bağışıklık sisteminin uyarıldığı ve bu durumun deri hücrelerinin büyümesine sebep olduğu bilinmektedir. Normal bir deri hücresi 28 ile 30 günde büyürken, sedef hastalarında bu durum 3-4 güne kadar düşmektedir. Böylelikle hücrelerin hızla çoğalması yüzeyde yığılmaya ve kepeklenmeye sebep olmaktadır. Psikolojik olarak stres ve sıkıntı da sedefi tetikleyerek, var olan döküntülerin artmasına sebep olur. Bu sebeple psikolojik bir yardım alarak sedef hastalığının şiddetini azaltabilirsiniz.Bunların yanı sıra bademcik iltihabı ve idrar yolları iltihabı gibi mikrobik hastalıklar, diş çürümesi, aşırı alkol tüketimi ve ilaçlar da sedef hastalığını tetikleyebilir.
Sedef Hastalığı Nerelerde Görülür?
Sedef hastalığı en çok vücudumuzun kemiklerine yakın bölgelerinde görülür. Örneğin dirsek ve diz kapakları, eller, bacakta kaval kemiğine yakın olan ön bölgeler ile göğüs kafesinin üzerinde olan bölgelerde lezyonlar daha sık olurlar. İleri safhalarda ise, tüm vücuda yayılabilirler.
Sedef Hastalığı Belirtileri
-Özellikle diz ve dirsek bölgelerinde yer alan sedef rengi pullanma ve kabuklanmalar. Bu cilt lezyonları genital bölgede, tırnak ve saç derisinde de gözlenebilir. Ayrıca kollar, bacaklar, avuç içleri ve ayak tabanında kırmızı lekeler üzerinde gri-beyaz renkli deri döküntüleri ve kabuklanmalar
-Tırnaklarda çukurcuklar, kalınlaşma ve sarı renk oluşumu, tırnak çevresinde şişlik ve kızarıklıklar
-Ciltte kuruluk, yanma hissi, kaşıntı ve kanamalar
-Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık