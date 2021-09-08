Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu? Suskunluklarını bozdular
2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Açıklama geldi
Şehirden kaçıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı (39) ve Kıvanç Kasabalı (46) da dahil oldu. Ünlü çift, Muğla'da köy hayatı yaşamaya başladı. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takılan Sedef Avcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan 2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Sedef Avcı, ayrılık söylentileri karşısında suskunluğunu bozdu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İstanbul'a adapte olmaya çalıştığını belirten Avcı, "Can'ın okulundan dolayı geldim. Bundan sonra sürekli Muğla'ya gidip geleceğim. Köy hayatına çok çabuk alıştık. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım da düşünüyoruz. İstanbul yaşantısı tam bir kaos içinde. Oradaki yaşam daha rahat ve sakin." diye konuştu.
Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile boşanacağı yönünde çıkan iddialara da cevap verdi.
" Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor"
Avcı, "Hiç haberim yok bu haberlerden. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak haber kalmadı diye böyle şeyler çıkıyor" dedi.