Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı! Survivor Hikmet Tuğsuz'un gece kulübüne silahlı saldırı olayı şok etti
TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da gönüllüler takımında mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı.
Survivor All Star, yeni sezona tahmin edildiği üzere aşk dedikoduları, ifşalar ve sakatlıklar derken bomba bir giriş yapmıştı. Başladığı günden itibaren gündem olmayı başarıyor.
Bunların yanında da yarışma sık sık kavga sahneleriyle nedeniyle de sosyal medyada konuşuluyor. O sahnelere imza atanlardan biri de gönüllüler takımında mücadele eden Hikmet Tuğsuz...
Geçtiğimiz ay, Ogeday ile tartışan Yunus Emre ve Hikmet arasında küfürlü, kıyafet yırtmalı bir kavga yaşanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda da ada konseyinin ardından Yasin ve Hikmet arasında büyük bir kavga yaşanmıştı fakat yumrukların havalarda uçuştuğu bu kavga televizyonda gösterilmemişti.