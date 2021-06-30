Sedat Peker'in adamlarına sizi vurduracağım! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar polisleri böyle tehdit etti
YASAK Elma dizisiyle ünlenen ve ardından adı sık sık olaylara karışan oyuncu Ayşegül Çınar, erkek arkadaşıyla Beyoğlu'nda gittikleri eğlence mekanında olay çıkardı. Polis memuruna kafa atan Çınar'ın, polisleri Sedat Peker'in adamlarına vurdurmakla tehdit ettigi ileri sürüldü.
Yasak Elma'nın iki sezonunda rol alan genç oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda gittikleri eğlence mekanında olay çıkardı. Çıkan kavgada 5'i polis 12 kişi yaralandı. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın kavga sırasında polislere kafa attığı ve onları Sedat Peker'in adamlarına vurdurmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. İşte olaylı geceden yeni detaylar!
Yasak Elma dizisiyle tanınan oyuncu Ayşegül Çınar'ın başrolünde olduğu Karaköy Bankalar Caddesi'nde bulunan bir mekanda dün gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun birlikte yemek yedikleri eğlence mekanında çevredekilerle tartıştı.
Polis tutanağına göre daha sonra da mutfağa giden Çalıkoğlu eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Çalıkoğlu'nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı.
Polis memurunun silahını aldı
Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekan yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi. İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekandan çıkarılmak istendi.