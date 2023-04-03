Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçmişti! Aliye Uzun İstanbul'da vuruldu
Sedat Peker tarafından uyuşturucu baronlarıyla ilişkili olarak gösterilen ve Burhan Kuzu ile birlikte İran'lı uyuşturucu baronu Zindaşti ile fotoğrafı olan Aliye Uzun, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Kadıköy'de bacağından vurulan Aliye Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Aliye Uzun)un ilk ifadesi de ortaya çıktı.
Sedat Peker'in sosyal medya iddialarıyla gündeme gelen Aliye Uzun'un, 4 gün önce İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, saldırı Kadıköy'de gerçekleşti. 20 yaşlarında olduğu belirlenen erkek saldırgan ortadan kayboldu.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Uzun'un yanına gelen bir kişi tek el ateş etti. Aliye Uzun'un diz altından kaval kemiğinden vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı.
Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uzun'un bilgisine başvuruldu.