Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' Güniz Akkuş çıplak videolarını paylaştı! Eski sevgili mahkemeye koştu

Sedat Peker'le polemiğe girip onu ölümle tehdit etmesiyle gündeme gelen 'Hanım Ağa' lakaplı Güniz Akkuş, birçok suçtan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren 'Hanım Ağa', evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar etmişti.