Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' Güniz Akkuş çıplak videolarını paylaştı! Eski sevgili mahkemeye koştu
‘Hanım Ağa’ lakaplı Güniz Akkuş, sosyal medya hesapları üzerinden eski sevgilisine ait çıplak videoları yayınladı. Eski sevgili ‘Özel hayatımı ifşa etti’ diyerek yargıya başvurdu. Çeşitli suçlardan cezaevince bulunan Güniz Akkuş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldı.
Sedat Peker'le polemiğe girip onu ölümle tehdit etmesiyle gündeme gelen 'Hanım Ağa' lakaplı Güniz Akkuş, birçok suçtan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren 'Hanım Ağa', evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar etmişti.
Bu kez Fırat Ş., savcılığa başvurarak Güniz Akkuş'un özel ve çıplak görüntülerini sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Anneannemden hacca gitme bahanesiyle para aldı
Fırat Ş., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Güniz Akkuş'un gönül bağı kurarak ailesi ve kendisinden faydalandığını anlattı. Madde ve manevi olarak kendisinin kullanıldığını belirtti.
Fırat Ş., daha sonra Güniz Akkuş'un sosyal medya hesaplarından hakkında şoförü olduğu iddialarını yaydığını anneannesinden hacca gideceği iddiasıyla paralar aldığını belirtti.