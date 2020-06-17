Seda Sayan'ın yerini TV8 O Ses Türkiye jüri koltuğunda Ebru Gündeş rekor ücretle aldı
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen O Ses Türkiye yarışmasında Seda Sayan'ın yerini Ebru Gündeş, rekor bir ücretle geri aldı.
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de değişiklikler olacağını söylemesinin ardından Seda Sayan, yorulduğunu söyleyerek hem Yemekteyiz yarışmasını hem de O Ses Türkiye'deki jüri koltuğunu bıraktı. Sayan'ın yerini ise 3 yıl önce jürilik yapan Ebru Gündeş aldı.
2017 yılında O Ses Türkiye'den ayrılarak herhangi bir televizyon programında yer almayan Ebru Gündeş, yeniden geri dönemeye karar verdi hem de haftalık rekor bir ücret alacak.
O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın ayrılığının üzerine Murat Dalkılıç'ın ismi konuşulmuş, sosyal medyada büyük bir kitle Dalkılıç için paylaşım yapmıştı. Instagram hesabı MagaGenius, Seda Sayan'ın ayrılmasının ardından Ebru Gündeş O Ses Türkiye'ye geri döneceğini ileri sürdü.
Ebru Gündeş'in haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edildi. O Ses Türkiye'de jüri olan Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz yarışmadan bölüm başına 70 bin TL alırken Beyazıt Öztürk 90 bin TL alıyordu.