Seda Sayan'ın transparan kıyafetten sonra olay olan kol saatli ayakkabıları!
Seda Sayan, katıldığı bir canlı yayın programında dikkatleri üzerine kol saatli ayakkabılarıyla çekti. Dünyaca ünlü bir markanın tasarımı olan kol saatli ayakkabılar, görenleri şaşırttı.
Şu sıralar adından sıkça söz ettiren, Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV 8'de Yemekteyiz programının yeni sunucusu olarak yer alacak olan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Bodrum konserinde giydiği transparan elbisesiyle gündem olmuştu.
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Sayan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında giydiği ayakkabılarla da gündem oldu. Dünyaca ünlü bir markanın tasarım ayakkabısını giyen Seda Sayan'ın kol saatli ayakkabıları dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü bir marka olan Giuseppe Zanotti tasarımı ayakkabıları ile göz dolduran Seda Sayan, siyah elbisesi ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.
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Sayan'ın programda giydiği kol saatli ayakkabının fiyatının 2,495 dolar olduğu iddia edildi.
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