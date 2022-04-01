Seda Sayan'ın tecavüzcü dediği Mehmet Ali Erbil'den evlilik yorumu! TV8'de yasaklı mı? Acun Ilıcalı ile...
Kendisiyle ilgili tecavüz suçlamasında bulunan Seda Sayan'ın evliliğiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil'dan Acun Ilıcalı açıklaması da geldi.
2018 yılında evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 8 ay yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, o süreçte oluşan kas erimesi nedeniyle başladığı tedaviye devam ediyor.
Kaslarında güç kaybı meydana gelen ve bu nedenle ağrı da çeken şovmen önceki gün Kartal’daki Ağrısız Hayat Merkezi’ndeydi.
Elektromanyetik alan cihazı ile tedavi alan Erbil, 20 dakikalık işlem sürerken bir yandan da muhabirlerle sohbet etti.
Sayan geçen yıl Erbil'le ilgili "Tuğba (Coşkun) ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur." ifadelerini kullanmıştı.