Seda Sayan'ın sırrı ortaya çıktı! Herkes merak ediyordu sonunda anlattı
MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Ören'e yerleşen Seda Sayan, merak edilen o soruya sonunda cevap verip, güzellik sırrını açıkladı.
Koronavirüs salgını sebebiyle 4 ay önce önce İstanbul'dan ayrılarak Ören'e yerleşen Seda Sayan, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya paylaşımlarına da devam ediyor.
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27 Haziran'da Bodrum'da sahne alacak olan Sayan, konserleri öncesinde ise denizin ve güneşin keyfini çıkararak bol bol enerji depoluyor.
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Her zaman fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran başarılı şarkıcı, herkes tarafından merak edilen sırrını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Sayan, güzelliğinin sırrını paylaştığı bu fotoğrafın altına düştüğü not ile açıkladı:
''İlk kez 4 ay çalışmadım bol bol yürüyüş yaptım günde 7 km yürüdüm asla makyaj yapmadım ve bana inanılmaz iyi geldi. Bir de bol bol yüzüyorum.''
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