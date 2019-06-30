Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'a AVM'de şok! Plaka da sahte çıktı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Nisan günü İstanbul'da bulunan Akmerkez'e gitti. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere lüks marka motosikletine binen Engin, AVM'ye girdiğinde motosikletini otoparka park etti. Kaskını da gaz pedalına takan Engin AVM'ye giriş yaptı.