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Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...

Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...

"En son babalar duyar" dizisiyle adını milyonlara duyuran Ali Erkazan, son zamanlarda gündeme oturan kayınvalidesiyle karşılıklı göbek atan Seda Sayan'a sosyal medya hesabından küfretti.

Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...

Son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Ali Erkazan, son günlerde kayınvalidesi ile karşılıklı göbek atması ile gündeme oturan Seda Sayan'a sosyal medyadan küfretti. Ettiği sözlerle ağızları açık bırakan Erkazan' a takipçileri " Yakışmadı" yorumunu yaptı. 

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Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...

Oyuncu Ali Erkazan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ve kayınvalidesiyle gündemden düşmeyen Seda Sayan'a küfretti. 

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Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...

Sayan'ın kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attığı videoya yorum yapan oyuncu, ettiği küfürle ağızları açık bıraktı.

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Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...

Özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu.

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