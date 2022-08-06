Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...

Son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Ali Erkazan, son günlerde kayınvalidesi ile karşılıklı göbek atması ile gündeme oturan Seda Sayan'a sosyal medyadan küfretti. Ettiği sözlerle ağızları açık bırakan Erkazan' a takipçileri " Yakışmadı" yorumunu yaptı.