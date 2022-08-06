Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile göbek atmasına sinirlenen Ali Erkazan'dan küfürlü yorum...
"En son babalar duyar" dizisiyle adını milyonlara duyuran Ali Erkazan, son zamanlarda gündeme oturan kayınvalidesiyle karşılıklı göbek atan Seda Sayan'a sosyal medya hesabından küfretti.
Son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Ali Erkazan, son günlerde kayınvalidesi ile karşılıklı göbek atması ile gündeme oturan Seda Sayan'a sosyal medyadan küfretti. Ettiği sözlerle ağızları açık bırakan Erkazan' a takipçileri " Yakışmadı" yorumunu yaptı.
Oyuncu Ali Erkazan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ve kayınvalidesiyle gündemden düşmeyen Seda Sayan'a küfretti.
Sayan'ın kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attığı videoya yorum yapan oyuncu, ettiği küfürle ağızları açık bıraktı.
Özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu.