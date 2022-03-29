Seda Sayan'ın hayat pahalılığından haberi yok mu 'Kadınların mücevhere ulaşması kolay' dedi
Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan şarkıcı Seda Sayan mücevher fuarında yaptığı açıklamada, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu. Sosyal medyada başta kadınlar olmak üzere pek çok kullanıcı Seda Sayan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.
Vokalisti Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında olmasıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, marka yüzü olduğu bir mücevher firmasının fuarında kadınların mücevher satın almasının çok kolay olduğunu ifade edince, sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyada çoğunluğu kadın olan pek çok kullanıcı 'Seda Sayan hangi dünyada yaşıyor' yorumunu yaptı.
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre İstanbul Mücevher Fuarı'nda görüntülenen Seda Sayan, “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı” dedi.
Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda’sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum” ifadesini kullandı.
Çek Cumhuriyeti’nde 20 Mayıs’ta 7’nci kez gelin olmak için gün sayan Seda Sayan şunları söyledi: