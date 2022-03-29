Seda Sayan'ın hayat pahalılığından haberi yok mu 'Kadınların mücevhere ulaşması kolay' dedi

Vokalisti Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında olmasıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, marka yüzü olduğu bir mücevher firmasının fuarında kadınların mücevher satın almasının çok kolay olduğunu ifade edince, sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyada çoğunluğu kadın olan pek çok kullanıcı 'Seda Sayan hangi dünyada yaşıyor' yorumunu yaptı.