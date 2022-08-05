Seda Sayan'ın evliliği nazara geldi! Çağlar Ökten evi tek edince boşanma rüzgarları esmeye başladı
Geçtiğimiz nisan ayında şarkıcı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Saya'ın aşkına nazar değdi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü çift boşanma iddialarıyla gündem oldu.
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nisan ayında sade bir törenle dünyaevine girmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten'in oğlunun sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çift şimdi de boşanma iddiaları ile gündeme geldi.
59 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti ve sürpriz evlilik günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.
Yaptırdığı estetiklerle de sık sık gündeme gelen Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'e de saç ektirmişti. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çift gündeme başka bir olayla damga vurdu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği yorumla olay olan Çağlar Ökten’in oğlu Artur Ökten günlerce konuşulmuştu. İddiaya göre ikili arasındaki soğuk rüzgarların da nedeni o yorumdu.