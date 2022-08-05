Seda Sayan'ın evliliği nazara geldi! Çağlar Ökten evi tek edince boşanma rüzgarları esmeye başladı

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nisan ayında sade bir törenle dünyaevine girmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten'in oğlunun sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çift şimdi de boşanma iddiaları ile gündeme geldi.