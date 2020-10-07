Seda Sayan'ın estetikli hali sanıldı Seren Serengil ortalığı karıştırdı
Seda Sayan estetik yaptırdığı görüntülerin ardından fotoğrafını paylaştı. Herkes estetikli hali sandı, Seren Serengil'in iddiasıyla ise ortalık karıştırdı.
Şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda yüzüne yaptırdığı estetiği yine sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. Yüzündeki kırışıklıkları engellemek için 'Fransız Askısı' yöntemini tercih eden Sayan, yüzünü gerdirdi.
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Seda Sayan, sosyal medya hesabından estetik yaptırdığı anların paylaşımının ardından bir de estetik sonrası paylaşım yaptı.
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Instagram hesabına herhangi bir açıklama yapmadan bu fotoğrafını atan Sayan'ın bu halleri estetik sonrası sanıldı. Hatta birçok ünlü isim beğeni ve yorum yağdırdı.
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Seren Serengil de Seda Sayan'ın estetiklerle kendisine benzemeye çalıştığını iddia etti.
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