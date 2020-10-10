Seda Sayan'ın estetik sonrası gerçek hali ortaya çıktı Fransız Askısı yaptırmıştı
Seda Sayan, estetik sonrası yüzünün fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne bir estetik daha yaptırmış ve 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirmişti. Hatta bu operasyon bazı gerginliklere neden olmuştu.
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Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sayan'ın son görüntüsü ve yeni imajı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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Sayan geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğrafın ise operasyon geçirmeden önce çektirdiğini söylemişti.
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Sayan'ın gündem olan paylaşımından sonra Muazzez Ersoy’un ''Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz'' notuyla fotoğrafını paylaşması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından manidar bulunmuştu.
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