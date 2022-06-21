Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in son halini görenler gözlerine inanamadı ikisi de estetik oldu

Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri ile gündeme bomba gibi düşen sunduğu sabah programı ile adından söz ettiren, şarkıcı, sunucu Seda Sayan, en son eşinin soyadını kullanmamak için dava açmış sonrasında kriz iddialarına yanıt vererek "Soyadına kurban olurum" demişti. Olaya son noktayı koyan Sayan eşi Çağlar Ökten ile beraber soluğu estetik merkezinde aldı. Sultan silikonlarını yeniletirken, Ökten de saç ektirdi. Ökten'in son halini görenler gözlerine inanamadı...