Seda Sayan'dan vefat eden eniştesi Coşkun Yıldız'ın ardından duygusal paylaşım

"Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık…"

Seda Sayan, kendisini sarsan vefatın ardından duygusal bir açıklama yaptı:

Çok iyi bakıldı ama çok zayıf düştü hep elimiz üzerindeydi.

Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık…

Ben onu çok severdim. Sahnemde, televizyonda, tatilde yanımdan ayırmadığım bir adamdı.

O kadar üzgünüm ki. Hakkın rahmetine kavuştu. Başımız sağ olsun…