Seda Sayan'dan vefat eden eniştesi Coşkun Yıldız'ın ardından duygusal paylaşım
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sayan, tedavi sürecinde sıklıkla ziyaret ettiği eniştesinin vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Öte yandan, Seda Saya'na vefat haberine rağmen televizyondaki programına çıktığı için eleştiri de geldi.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seda Sayan, geçtiğimiz ay eniştesi Coşkun Yıldız'ın hastanedeki son halini de paylaşmıştı.
"Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık…"
Seda Sayan, kendisini sarsan vefatın ardından duygusal bir açıklama yaptı:
Çok iyi bakıldı ama çok zayıf düştü hep elimiz üzerindeydi.
Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık…
Ben onu çok severdim. Sahnemde, televizyonda, tatilde yanımdan ayırmadığım bir adamdı.
O kadar üzgünüm ki. Hakkın rahmetine kavuştu. Başımız sağ olsun…
Öte yandan Seda Sayan, çok yakın olduğu ve tedavi esnasında sıklıkla ziyaret ettiği eniştesinin vefatının ardından televizyon programına çıktığı için sosyal medyada eleştirildi.
Bazı takipçileri de Seda Sayan'ın profesyonellik gereği buna mecbur olduğunu savundu.