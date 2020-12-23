Seda Sayan'dan Onur Büyüktopçu'ya ikinci darbe Gelinim Mutfakta'yı sunacak

Sayan, iki sene önce TV 8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunduğu projenin başına geçmişti. 'Gelinim Mutfakta'yı sunan Büyüktopçu'nun yerine yine Sayan'ın gelmesi, ikiliyi bir kez daha karşı karşıya getirdi.