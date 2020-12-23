Seda Sayan'dan Onur Büyüktopçu'ya ikinci darbe Gelinim Mutfakta'yı sunacak
Seda Sayan, yeni yılda Kanal D'de 'Gelinim Mutfakta' programını sunmaya hazırlanıyor. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu programı yine elinden aldı.
Türkiye'nin sevilen isimlerden biri olan Seda Sayan, yeni yılda yeni kanalıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. İddialara göre, Seda Sayan, 'Gelinim Mutfakta' programını sunmaya başlayacak.
Sayan, iki sene önce TV 8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunduğu projenin başına geçmişti. 'Gelinim Mutfakta'yı sunan Büyüktopçu'nun yerine yine Sayan'ın gelmesi, ikiliyi bir kez daha karşı karşıya getirdi.
İddiaya göre kanaldan telefon alan Büyüktopçu'ya yetkililer, "31 Aralık'a kadar programı sunacaksınız. 1 Ocak 2021'den itibaren Seda Sayan geçecek" diye söyledikleri konuşuluyor.
Bu duruma çok üzüldüğü öğrenilen Büyüktopçu, aynı kanalda 'Çarkıfelek' yarışmasıyla izleyici karşısına geliyor.