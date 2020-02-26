Seda Sayan'dan Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu aşkına ilk yorum geldi!
Magazin kamuoyunda bir süredir gündemde olan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Şarkıcı Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu'nu beğenmediği yönündeki haberleri yalanladı ve ilk yorumu yaptı.
O Ses Türkiye jürisi ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun bir süredir isimleri aşk yaşadıkları yönünde iddialar çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde özel bir galada ikilinin beraber çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemiş oldu.
Daha önceleri ilişkilerini gizleyen Engin ve Eyüboğlu artık aşklarını gizlemiyor ve muhabirlerden köşe bucak kaçan çift şimdi Oğulcan Engin'in kendi mekanı olan Cihangir Emilys'e girerken görüntülendiler.
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşkı doludizgin devam ederken, gözler ünlü şarkıcı Seda Sayan'a çevrildi. Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.
Seda Sayan Kimdir?
Seda Sayan, 30 Aralık 1962’de doğmuştur asıl ismi Aysel Gürsaçer’dir. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıkmıştır ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlenmiştir.