Seda Sayan'dan Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu aşkına ilk yorum geldi!

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşkı doludizgin devam ederken, gözler ünlü şarkıcı Seda Sayan'a çevrildi. Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.