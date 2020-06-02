Seda Sayan'dan O Ses Türkiye'yi bırakmanın ardından flaş Yemekteyiz kararı
Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri üyelerinde değişiklik yapacağını söylemesinin ardından Seda Sayan, O Ses Türkiye'den ayrıldı ardından da Yemekteyiz kararını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube canlı yayınında O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Herkes O Ses Türkiye'den kimin ayrılacağını konuşmaya başladı ve Seda Sayan'ın paylaşımıyla O Ses Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.
Seda Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapmadan önce ise Seydan Erdağ'a açıklama yaptı.Seda Sayan, açıklamasında şunları dile getirdi:
"Seyhancığım, bana soruldu O Ses devam mı; ben de 'Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e O Ses Türkiye bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim, doğrudur doğru yani...''
''Hakikaten çok yoruldum, hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim, hem O Ses, hem Yemekteyiz, hem konserler; Seyhan hatırlamıyor musun?"