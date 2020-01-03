Seda Sayan'dan İrem Derici'ye esprili O Ses Türkiye göndermesi

“"İsteme olayı tabii ki olmadı"

Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini ve oğluna alacağı iddialarına da cevap veren Sayan, "İsteme olayı tabii ki olmadı. Ben Aleyna'yı beğeniyorum ve başarılı buluyorum. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ben Yemekteyiz programında bile her yerde Oğulcan'a evlendirmek için kız bakıyorum" dedi.