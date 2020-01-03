Seda Sayan'dan İrem Derici'ye esprili O Ses Türkiye göndermesi
Seda Sayan, yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alan ünlüler arasındaydı. Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, İrem Derici’nin 'O Ses Türkiye' yorumuna da cevap verdi.
O Ses Türkiye’nin jürilerinden ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2020’yi KKTC'de karşılayan ünlüler arasında yerini aldı. Kıbrıs Salamis Bay Conti Resort Hotel’de sahne alan Sayan, Kıbrıs dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Sayan, İrem Derici'nin “O Ses Türkiye” ile ilgili yorumuna da cevap verdi.
“Seda ablamın kucağına mı oturayım?"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir hayranının Seni O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın" şeklindeki yorumuna İrem derici,"Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım?" mesajı ile esprili bir karşılık vermişti.
“Kucağıma oturabilir, onu seviyorum"
Sayan'dan ise İrem Derici'nin esprili çıkışına tebessüm ettiren bir yorum geldi. Ünlü şarkıcı "Kucağıma oturabilir, onu seviyorum" diyerek Derici'ye gönderme yaptı.
“"İsteme olayı tabii ki olmadı"
Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini ve oğluna alacağı iddialarına da cevap veren Sayan, "İsteme olayı tabii ki olmadı. Ben Aleyna'yı beğeniyorum ve başarılı buluyorum. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ben Yemekteyiz programında bile her yerde Oğulcan'a evlendirmek için kız bakıyorum" dedi.