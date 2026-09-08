Seda Sayan'dan dudak uçuklatan anlaşma! 4 markadan milyonlarca lira kazanacak

İddialara göre başarılı sanatçı, 4 farklı markayla birer yıllık dev reklam sözleşmeleri imzaladı. Her bir markadan 50 milyon TL alarak el sıkışan Sayan’ın, bu iş birliği serisinden toplam 200 milyon TL gibi astronomik bir gelir elde edeceği konuşuluyor.