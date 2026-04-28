Seda Sayan'dan büyük tarz değişimi! Sinyali verdi
Sahne enerjisi ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez rap çıkışıyla dikkat çekti. Kıbrıs’ta sahne alan ünlü sanatçı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sayan, rapçilerle düet fikrine sıcak baktığını söyleyerek, “Gençler talep ediyorsa neden olmasın? Ben Seda Sayan’ım, rap de yaparım” dedi. Seda Sayan, Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotelde sevenleriyle buluştu.
Çağlar Ökten ile evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Sayan, ilişkilerinin temelinde güven olduğunu vurguladı. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile evliliğini şu sözlerle anlattı:
“Nasıl geçti anlamadık. 4 yıl evliliğimiz, 6 ay da öncesi var. Maşallah. Birbirimize güvenerek geçirdik. Güven çok önemli.”
Çağlar Ökten de aşklarının ilk günkü gibi güçlü olduğunu belirterek, her şeyin güzel ilerlediğini söyledi. Kulis istekleriyle ilgili de konuşan Seda Sayan, kaprisli bir sanatçı olmadığını dile getirdi. Ünlü isim, kulisinde yalnızca güzel bir alan, boy aynası ve ışıklı bir düzen istediğini belirterek, “Abuk sabuk istekleri olan bir sanatçı değilim” dedi. Yeni projelerinden de bahseden Seda Sayan, Sezen Aksudan şarkı alacağını açıkladı. Sayan, hem kendisi hem de eşi Çağlar Ökten için Sezen Aksu’nun sürpriz hazırladığını söyledi.