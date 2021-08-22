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Seda Sayan'dan bomba 7'nci evlilik açıklaması! Yeşil ışık yaktı...

Seda Sayan'dan bomba 7'nci evlilik açıklaması! Yeşil ışık yaktı...

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve gündüz kuşağı kadın programı sunucusu Seda Sayan, yedinci evliliğe sıcak baktığını söyledi.

Seda Sayan'dan bomba 7'nci evlilik açıklaması! Yeşil ışık yaktı...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, uzun süren suskunluğunu bozdu. Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, yedinci evliliğe sıcak baktığını söyledi. Yeni şarkısı "Gel Günaha Girelim" ile müzik dünyasına başarılı bir dönüş yapan Seda Sayan, özel hayatıyla ilgili itirafla gündem oldu.

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Seda Sayan'dan bomba 7'nci evlilik açıklaması! Yeşil ışık yaktı...

"Sağım solum belli olmaz"

"Sağım solum belli olmaz" diyen Seda Sayan, Posta gazetesine yaptığı açıklamalarda, yedinci kez evlenebileceğini söyleyerek şöyle konuştu:


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Seda Sayan'dan bomba 7'nci evlilik açıklaması! Yeşil ışık yaktı...

"Yedi sayısının alametleri çok güzel"

"Adam gibi adam karşıma çıkarsa, neden olmasın! Yedi sayısının alametleri çok güzel. Yediyi tanımalıyım, yaşamalıyım ama nasıl, nerede, ne zaman? O yedi kim olur? 

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Seda Sayan'dan bomba 7'nci evlilik açıklaması! Yeşil ışık yaktı...

"Bugüne kadar hiçbir erkek yatağıma kahvaltı getirmedi"

Bugüne kadar hiçbir erkek yatağıma kahvaltı getirmedi. Beni mutlu etmek çok kolay. Büyük hediyeler beklemem. "

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