Seda Sayan'dan annesi hakkında skandal açıklamalar! ''Beni öldürecek siz bilmiyorsunuz''
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, bakımını üstlendiği annesiyle ilgili söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Her yaptığıyla gündem olan Seda Sayan bu defa annesi Ayşe Gürsaçar hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
Şarkıcı Seda Sayan her söylediğiyle ve her yaptığıyla gündem oluyor. Bu sefer de annesi Ayşe Gürsaçar için yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
Annesinin evinde çalışan yardımcılarının kendisini zehirleyeceklerine inandığını dile getiren Sayan, yemeklerini yiyip ilaçlarını alacağı zaman ya kendisinin ya da ablasının arandığını ve annesi Ayşe Gürsaçar'ın, ancak kendilerini görünce yemeğini yiyip ilaçlarını aldığını söyledi.
Sayan'ın annesi hakkındaki açıklamaları şöyle;
"ZEHİRLENECEK KORKUSU VAR"
"Annem evdeki kadınlara kafasını takıyor. Bunlar beni zehirleyecek diyor nedense. Anne seni niye zehirlesinler diyorum, sen bilmiyorsun diyor. Bu kadınlar beni öldürecek siz bilmiyorsunuz, zehirleyecek beni bunlar. Anne seni niye öldürsünler, sen ölürsen işsiz kalırlar diyorum, onlar iş bulur diyor."
"DUA EDİYORUZ"
Sosyal medyada 'Acil doktora götürün' yorumları alan Seda Sayan ise; 'Doktora gösterin tavsiyesinde bulunanlara teşekkür ederim ama benim pamuk annem zaten doktor kontrolünde. Dua diliyoruz. Çünkü anneciğimin başka rahatsızlıkları da var.' yanıtını verdi.