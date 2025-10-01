Seda Sayan'dan annesi hakkında skandal açıklamalar! ''Beni öldürecek siz bilmiyorsunuz''

"ZEHİRLENECEK KORKUSU VAR"

"Annem evdeki kadınlara kafasını takıyor. Bunlar beni zehirleyecek diyor nedense. Anne seni niye zehirlesinler diyorum, sen bilmiyorsun diyor. Bu kadınlar beni öldürecek siz bilmiyorsunuz, zehirleyecek beni bunlar. Anne seni niye öldürsünler, sen ölürsen işsiz kalırlar diyorum, onlar iş bulur diyor."